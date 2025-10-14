ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、漆黒でダークな、妖艶で落ち着いた雰囲気の、ディズニーデザイン「遮光・遮熱カーテン」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「遮光・遮熱カーテン」ヴィランズ © Disney サイズと価格：【約100×90】14,900円