【アンマン＝金子靖志】イスラエル軍の発表によると、イスラム主義組織ハマスは１３日、死亡した人質２８人のうち４人の遺体をイスラエル側に引き渡した。全員の遺体が引き渡されなかったことに、イスラエルは米国が提案した和平計画「第１段階」の合意違反だとして強く反発している。イスラエル主要紙ハアレツなどによると、４人はイスラエル人３人とネパール出身の１人とみられる。ハマスは仲介国などに対し、遺体ががれきの