宮城県警察本部宮城県石巻市の障害者支援施設「ひたかみ園」で2022年12月、浴槽の湯温管理を怠り、入浴介助を受けた利用者の阿部加奈さん＝当時（38）＝に重いやけどを負わせ死亡させたとして、石巻署が近く、当時の職員3人を、業務上過失致死の疑いで書類送検することが14日、捜査関係者への取材で分かった。関係者によると、書類送検するのは当時、入浴を介助した女性職員2人と現場責任者の男性職員。施設の事故報告書によ