ファミリーマートの細見研介社長は10月8日に行われた上期決算説明会で、「人件費もかけながら日販を追いかける時代は終わった」と述べ、物価上昇に伴うコスト増や人手不足が続くなか、効率的な店舗運営と加盟店利益の拡大を最優先課題に掲げた。上期（26年2月期）の連結事業利益は617億円（前年同期比19.1％増）で過去最高を更新。既存店売上高は4.1％増と堅調に推移し、平均加盟店利益も過去最高となった。細見社長は「国内外の厳