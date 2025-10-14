難治てんかんの治療薬として期待されるのが、大麻由来成分CBDから作られた医薬品です（写真：takeuchi masato／PIXTA）前サントリーホールディングス会長・新浪剛史氏が大麻由来成分のサプリメントを輸入したという疑いで、家宅捜索を受けた。この問題でにわかに注目を浴びている大麻成分だが、これとはまったく別の話として、大麻を病気の治療に役立てようとする動きが出てきている。医療現場ではなぜ大麻由来成分から作られた医