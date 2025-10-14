大阪メトロは、万博会期中の夢洲駅の利用者などを発表しました。中央線・夢洲駅の利用者は、4月13日から10月13日までの184日の期間中約4000万人で、一日平均は21.7万人でした。また、地下鉄とニュートラム全駅を利用した人は、去年の同時期に比べて15％増加して、4億6500万人だったということです。