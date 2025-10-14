「ナ・リーグ優勝決定シリーズ、ブルワーズ−ドジャース」（１３日、ミルウォーキー）７回戦制の第１戦が行われ、ドジャースのフレディ・フリーマン内野手が六回、右越えに先制ソロを放った。フリーマンは今ポストシーズン第１号。長い滞空時間の飛球がフェンスを越えると、ベンチの大谷は思わずバンザイして雄たけびを上げた。ドジャースは四回１死満塁の好機で、マンシーが中堅フェンスに当たる大きな打球を放ったが、走