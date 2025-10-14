◆米大リーグナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦ブルワーズ―ドジャース（１３日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ドジャースのＦ・フリーマン内野手が両軍無得点の６回にＰＳ１号となる先制のソロ本塁打をを放った。高々と舞い上がった打球が右翼スタンドまで届くと、大谷翔平投手もベンチで両手を高々と上げ、喜びを爆発させた。チームは４回に１死満塁の絶好機を作ったが、マンシー