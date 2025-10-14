三重県庁＝津市客が従業員らに理不尽な要求を迫るカスタマーハラスメント（カスハラ）をなくすため三重県は14日、全国初となる罰則付き防止条例の制定に向け、基本方針案を県議会の委員会に示した。繰り返しの謝罪や面会の要求など「特定カスハラ」に対し、知事が禁止命令を出しても改善されなければ罰則を科せるよう検討する。2026年度の条例案提出を目指す。県によると、従業員の離職につながる恐れがあるような悪質な行為を