日本最速を競う『スーパーフォーミュラ』のスタジオゲストに12日、タレントのマギー氏が登場。スタジオで“ガチすぎる”愛車の詳細を紹介し、共演者やファンから反響を呼んでいる。【映像】マギー、ガチすぎる愛車＆話題の2S（実際の様子）運転することが「大好き」と語るマギー氏が紹介したのは、ド派手なリアウイングが目を引くポルシェ 718ケイマン GT4 RS。写真では愛車にもたれかかる姿のほか、ウイングや車内の様子など