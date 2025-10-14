ドジャースの山本由伸投手（２７）は１３日（日本時間１４日）に、敵地ミルウォーキーで１４日（同１５日）に行われるブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第２戦（ＮＬＣＳ＝７回戦制）の先発登板に向けて記者会見した。７月７日の対戦では１被弾を含む４安打２四球、５失点（自責点３）メジャー移籍後最短の２／３回でＫＯされており、雪辱を誓った。主な一問一答は以下の通り。――スネルの存在「サイ・ヤング賞を２度