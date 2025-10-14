Netflixオリジナルシリーズ『ザ・グローリー 〜輝かしき復讐〜』で人気を獲得した俳優のチョン・ソンイルが、結婚9年目にして離婚した。【写真】“爆イケおじ”と話題のチョン・ソンイルチョン・ソンイルの所属事務所・XYZスタジオは10月14日、「長い時間をかけて配偶者と慎重に話し合いを重ねた結果、結婚生活を終えることにした」と発表した。続けて、「この決定はどちらかに責任があるわけではなく、互いの円満な合意によって下