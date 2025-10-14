【情景小物041-2 日本庭園セット2】 予約期間：11月5日16時まで 2026年4月 発売予定 価格：2,420円 トミーテックは、ジオラマ「情景小物041-2 日本庭園セット2」を2026年4月に発売する。予約期間は11月5日16時まで。価格は2,420円。 付属品として、土塀、竹垣、小橋、生垣、菖蒲、石畳、池の淵4種、石灯籠、庭石、ジオラマシートなどが用意されてお