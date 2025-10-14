ロシア人の患者に鍼灸治療を行う大連神谷中医医院の医師。（８月７日撮影、瀋陽＝新華社記者／潘碰竜）【新華社瀋陽10月14日】中国と世界各国との間で文化や医療の交流が活発になるにつれ、伝統的な中医薬文化がますます多くの国と地域でブームとなっている。タイのチャンカセーム・ラチャパット大学に併設された中医外来診療所では、中医師の曹作軍（そう・さくぐん）さん（60）が伝統的な診断法「望聞問切」（視診、嗅