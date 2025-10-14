ガザ地区の和平をめぐる首脳会議で、停戦交渉の仲介国でもあるエジプトがガザ地区の復興に関する会議を開く考えを明らかにしました。【映像】首脳会議の様子ガザ地区の和平をめぐる首脳会議は13日に、エジプトにある紅海沿いのリゾート地シャルムエルシェイクで開かれ、ヨーロッパやアラブ諸国から20人以上が参加しました。トランプ大統領と共に議長を務めたエジプトのシシ大統領は、ガザ地区の復興に関する首脳会議を主催す