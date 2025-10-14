◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズブリュワーズ−ドジャース(日本時間14日、アメリカンファミリー・フィールド)ドジャースのフレディ・フリーマン選手が6回に待望の先制アーチを放ちました。6回、右腕チャド・パトリック投手に対して、低めのストレートをとらえ、滞空時間の長い打球は右中間スタンドへ。フリーマン選手は今季のポストシーズン初ホームランでした。敵地のブリュワーズファンは静まりかえり、ベンチでは大谷翔平選