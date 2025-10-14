今月（10月）4日、13歳の少年の顔を殴るなどの暴行を加え、けがをさせた疑いで宇多津町の会社員の男（50）がきょう（14日）逮捕されました。 警察によりますと、男（50）は今月4日午後5時ごろ、少年（13）の自宅で顔を手で殴ったほか、馬乗りになり右腕のあたりを殴るなどの暴行を加え、全治2週間のけがをさせた疑いです。調べに対して男は容疑を概ね認めているということです。