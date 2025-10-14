阪神の原口文仁内野手（33）、楠本泰史（30）、小野寺暖外野手（27）が14日にSGL尼崎で行われた、2軍の残留練習に参加した。原口は、みやざきフェニックス・リーグで3試合に出場し、計3打数3安打をマーク。楠本は同リーグでは5試合に出場して9打数5安打で打率・556、4打点と状態を上げてきていた。小野寺も同リーグ初戦を3打数2安打で、存在感を示していた。