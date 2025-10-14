中東や欧州の首脳と記念撮影を行うトランプ米大統領＝１３日、エジプト・シャルムエルシェイク/Suzanne Plunkett/Pool/Reuters（ＣＮＮ）米国のトランプ大統領はエジプトのシャルムエルシェイクで開かれたパレスチナ自治区ガザ地区の和平案をめぐる首脳会議で、他の地域指導者とともに合意文書に署名し、「非常に重要な署名だ」と述べた。トランプ大統領は首脳会議を主導することを楽しんでいる様子で、今回の「最も困難」な合意を