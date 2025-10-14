三井不動産は10月8日、Mitsui Fudosan (Asia) Malaysia Sdn. Bhd.(マレーシア三井不動産)を通じ、マレーシア・セランゴール州セメニア地区の大規模開発計画「セティア エコヒル (Setia EcoHill)」(エコヒル開発計画)への参画を決定したことを発表した。「セティア エコヒル (Setia EcoHill)」分譲済みエリアセティア エコヒルとは、マレーシア セランゴール州内の全体約272ヘクタールの敷地に、将来計画を含む約7,000戸の分譲住宅