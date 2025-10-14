なんと味つけはしょうゆだけ。 ごぼうの香ばしさと鶏肉のうまみを生かした『鶏肉とごぼうのしょうゆ揚げ』は、素材の持ち味が引き立つシンプルなひと皿。かむほどに広がるジューシーさと香ばしいしょうゆの香りがたまりません！『鶏肉とごぼうのしょうゆ揚げ』のレシピ材料（2人分）鶏もも肉（大）……1枚（約300g） ごぼう……1本（約80g） 〈A〉 しょうゆ……大さじ1と1/2 酒……小さじ1 サラダ油……小さじ1 片栗粉サラダ油