「HOTEL THE MITSUI KYOTO(ホテル ザ ミツイ キョウト)」(京都府京都市中京区)は10月8日、フランス・パリの「ミシュランガイド ホテルセレクション」において、最高評価である「3ミシュランキー」を獲得した。HOTEL THE MITSUI KYOTO同ホテルは2020年11月、二条城至近に250年以上にわたって存在した三井総領家の邸宅跡地に開業した。天然の素材と工藝技術によってつくり上げた160室の客室に3つのレストラン＆バー、敷地内に湧出す