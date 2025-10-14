今季限りで現役を引退する阪神・原口文仁内野手が１４日、兵庫・尼崎市の２軍施設「日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎」での２軍残留練習に合流した。６日から「みやざきフェニックス・リーグ」に参戦し、前日１３日は午後５時から甲子園で行われた１軍のナイター練習に参加していた。同じく楠本、小野寺も２軍に合流している。