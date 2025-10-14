１２日、河南省信陽市光山県羅陳郷で稲を収穫するコンバイン。（ドローンから、信陽＝新華社配信／謝万柏）【新華社北京10月14日】中国ではこのところ、多くの地域で雨の日が続いている。農家の人たちは収量を確保するため、雨の合間を縫って穀物の収穫や乾燥作業を行った。１２日、河南省済源市でトウモロコシを乾燥塔に送るスタッフ。（済源＝新華社配信／段二平）１１日、山西省運城市新絳県沢掌村で、貴重な晴れ間にトウモロ