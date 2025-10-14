お笑いカルテットのぼる塾が14日、東京・西武渋谷店で、同日から開催されるメンバーの田辺智加（41）によるポップアップショップ「田辺のお茶会（ティーパーティー）」の事前取材を行った。芸能界のスイーツ女王との呼び名を持つ田辺がお菓子やグッズなどを監修し、多数の商品を展開する。イチオシ商品は、東京初上陸となるお菓子を3点詰め合わせたセット。冠番組を持つなど縁が深い福岡県限定のお菓子が入っている。田辺は「5年間