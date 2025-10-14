大阪有機化学工業が反発している。同社は前週末１０日の取引終了後、２５年１１月期第３四半期累計（２４年１２月～２５年８月）の連結決算を発表した。売上高が前年同期比１２．３％増の２６６億９９００万円、営業利益が同５４．５％増の４６億３１００万円だったとしており、好業績を評価する買いが集まっている。 電子材料事業において、ＥＵＶ（極端紫外線）レジスト用原料は減少した一方で、主力のＡｒＦレジス