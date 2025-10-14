内田洋行がしっかり。この日の寄り前、来年１月２０日を基準日として１株を５株に株式分割すると発表しており、好材料視されている。投資単位当たりの金額を引き下げ、投資家がより投資しやすい環境を整えることで、株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることが目的という。 出所：MINKABU PRESS