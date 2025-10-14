トライアルホールディングスが続落している。１０日の取引終了後に発表した９月度の月次売上高速報（小売）で、トライアル既存店売上高が前年同月比０．２％減と２カ月連続で前年実績を下回ったことが嫌気されている。休日（日曜日）が前年より１日少ないことが既存店売上高を約１．５ポイント押し下げた。ただ、客単価が同４．５％増と上昇したことが寄与し、計画の範囲内での着地となったとしている。 出所：MINKABU