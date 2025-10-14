アステラス製薬が冴えない。同社は１４日、膵腺がんの一時治療薬として開発中の「ゾルベツキシマブ」に関し、ゾルベツキシマブとゲムシタビンおよびｎａｂ－パクリタキセルの併用療法の有効性と安全性を評価する第２相ＧＬＥＡＭ試験の最終解析において、主要評価項目を達成しなかったと発表。これを嫌気した売りが株価の重荷となっているようだ。全生存期間において統計学的に有意な改善が認められなかった。２６年３月期