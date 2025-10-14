内海造船がストップ高の９２２０円でカイ気配となっている。１０日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を４５５億円から４６５億円（前期比４．１％増）へ、営業利益を７億円から２６億円（同８３．７％増）へ、純利益を５億円から２０億円（同９６．７％増）へ上方修正しており、これを好感した買いが流入している。 上期において、ドル円相場が円安傾向で推移していることを受けて外貨建て工事の売