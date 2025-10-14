中国がレアアースの輸出規制を強化する方向に動いたことで、トランプ米大統領がその報復として中国への輸出関税を強化する方針を表明するなど、米中対立が再び緊張化する流れとなっている。これを受けて全体の相場環境はリスクオフとなったが、レアアース関連に位置付けられる銘柄は軒並み動兆している。都市鉱山関連の雄、アサカ理研がストップ高まで買われたほか、南鳥島沖でのレアアース泥の採掘事業に参画