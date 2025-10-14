【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SixTONESの田中樹が、10月14日放送の『踊る！さんま御殿!!』に登場する。 ■「SixTONEの他のメンバーも貯金＆節約系が多い」（田中樹） 今回は「節約が染みついた有名人SP」を放送。総再生回数1億越えの縦型短編映画で話題の半田周平が、トーク番組初出演。羽鳥慎一から「ここでおもしろいことを言おうなんて大層なことを考えちゃいけない」と忠告を受け、「さんまさんが○