【WWE】クラウン・ジュエル（10月10日・日本時間11日／オーストラリア・パース）【映像】「エモすぎる」“日の丸”ブーツ装飾世界的人気の“最恐”女子レスラーが、日の丸をあしらったブーツで登場。“日豪友情“タッグが珍しいペアルックと試合内容で世界中のファンを魅了。力強さと華やかさを併せ持つ2人の姿に「完璧すぎる」「エモすぎる」と称賛が殺到した。 オーストラリア・パースで開催されたWWEのプレミアム・ラ