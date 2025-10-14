山中慎介インタビュー後編（前編：山中慎介から見た井上尚弥は「衰えた」どころか「手がつけられない」 KO以外で見せた圧倒的な強さを解説＞＞）ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）戦後、井上尚弥（大橋）は「倒しにいかないことがこれほど難しいとは」という言葉を残した。KOを狙わずに試合を完全に支配したモンスターを、トップランク社のボブ・アラムCEOは「コンプリートファイター」と評した。会場には来年の対