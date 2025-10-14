山中慎介インタビュー前編「誰が衰えたって⁉」9月14日、世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）は、元２団体統一王者のムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）に３−０の判定で完勝したあと、リング上から茶目っ気たっぷりにファンへ問いかけた。井上はスーパーバンタム級では２度のダウンもあり、一部からはピークアウトを囁かれた。しかし、それが杞憂だったことを証明するパフォーマンスを