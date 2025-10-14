国際労働基準と日本教科書では、大正末期から昭和初期の経済停滞により労働争議や小作争議が頻発したと書かれています。確かにそれは事実ですし、この時期に悪名高い治安維持法が制定されています。この時代について論じる際、どうしてもこの治安維持法によって国家が人々を弾圧していた点にスポットが当てられがちですが、状況はもう少し複雑で微妙なものでした。今回はその点を見ていきましょう。第一次世界大戦後の1920年、日本