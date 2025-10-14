◆米大リーグナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦ブルワーズ―ドジャース（１３日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ＷＳ連覇を狙うドジャースが、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦の敵地・ブルワーズ戦に臨み、４回に悪夢の“ホームゲッツー”で、先制のビッグチャンスをふいにした。両軍無得点で迎えた４回には、１死満塁で先制の絶好機。７番マンシーは中堅への大飛球を放った。これ