◆第３０回秋華賞・Ｇ１（１０月１９日、京都・芝２０００メートル）３連勝中のオークス馬、カムニャックの１強ムードも感じるが、配当妙味がありそうなのがダノンフェアレディ（牝３歳、栗東・橋口慎介厩舎、父キズナ）だろう。エルフィンＳはゲートで大きくよれてしまったり、カイバ食いもあまり良くなく、体調面も一息だった。前走の紫苑Ｓでは、４角までうまく立ち回ったものの、最後の直線で進路がなく、脚を余して３着。