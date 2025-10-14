将棋の西山朋佳女流王将＝白玲＝に中七海女流三段が挑む第４７期女流王将戦三番勝負第２局が１４日、東京・渋谷区の将棋会館で始まった。４日、宮崎・都城市で指された第１局は、タイトル戦初挑戦となる中が激しい１分将棋対決を制して先勝。中は８月１２日に指され、９月１３日に囲碁・将棋チャンネルで放映された本棋戦本戦の挑戦者決定戦で福間香奈女流六冠に勝利し、三番勝負に進出。西山に対しても女流王座戦の挑戦者決