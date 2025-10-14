東京ディズニーランドホテル内のレストラン「カンナ」洗練されたスタイリッシュな空間で、オリジナリティーあふれる料理が楽しめます。今回は、レストラン「カンナ」にて、2025年10月1日から提供される「阿波尾鶏幽庵焼きと松茸のココットご飯 もろみ味噌ディップと淡路島たまねぎのスープ」を紹介していきます☆ 東京ディズニーランドホテル／カンナ「阿波尾鶏幽庵焼きと松茸のココットご飯 もろみ味噌ディップと淡路島たま