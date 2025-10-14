中国でシャオミ製の電気自動車が追突後に炎上し、運転していた男性が死亡した事故で、中国当局は運転者に飲酒運転の疑いがあると発表した。中国成都市公安局交通管理局は10月13日、声明で「成都市内の道路で交通事故があり、31歳の男性運転者が死亡した」とし、「検査の結果、運転者は飲酒運転の疑いがあり、現在事故の経緯を調査している」と明らかにした。この運転者は、同じ方向に走行していた別の車両に追突した後、中央分離帯