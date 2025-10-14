バチカンのサン・ピエトロ大聖堂で、数百人の観光客が目撃する中、一人の男がズボンを下ろして放尿するという出来事が起きた。11日（現地時間）、伊紙「イル・テンポ（Il Tempo）」など現地メディアによると、前日の午前9時30分ごろ、ある男性がサン・ピエトロ大聖堂内部の主祭壇「告解の祭壇」の上に上がり、ズボンを下ろして放尿したという。この男は警備検査所をこっそりと通過して、祭壇に上がった後、このような行為に及んだ