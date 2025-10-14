カンボジアの国境地帯を中心に少なくとも数十カ所の犯罪団地があることが分かった。現地政府の腐敗、中国系犯罪組織の流入などが「犯罪都市」を誕生させた原因に挙げられる。国際アムネスティの6月の報告書「私は誰かの所有物だった」によると、16都市に53カ所の詐欺犯罪団地（Scamming Compound）があることが確認された。アムネスティは18カ月間に集めた被害者58人、生存者365人の証言と資料に基づき犯罪団地の位置を特定した。