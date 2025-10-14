佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の14日の天気をお伝えします。3連休は夏のような暑さでした。13日の最高気温は福岡市で30.2℃、佐賀市で31.5℃、太宰府市で32.1℃など、各地で7月上旬から中旬並みの気温となりました。快晴の空が広がり、30.8℃を観測した福岡県糸島市の海岸では、地引き網を体験するイベントにおよそ80人の家族連れが参加しました。日差しが照りつける中、子どもたちは力を合