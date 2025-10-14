「僕自身は妖怪やオバケを信じていて、SFやファンタジーも好きです。なので、この作品も純粋に面白いと思いました。映画人としては、映画を通じて新しい世界を提示していきたいと思っているし、それができる作品になるんじゃないかと思います」【写真】水上恒司、映画初主演で見せた眼光鋭いスペシャルカットそう語るのは、10月3日公開の映画『火喰鳥を、喰う』で、主演を務める水上恒司。これが、映画単独初主演となる。宮舘涼