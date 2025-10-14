大阪メトロは１４日、大阪・関西万博の会場東ゲートに直結する夢洲（ゆめしま）駅（大阪市此花区）の、万博会期中（４月１３日〜１０月１３日）の乗降客数が４０００万人（速報値）だったと発表した。１日平均２１・７万人が乗り降りした。夢洲駅は大阪市中心部と万博会場を結ぶ主要路線・中央線の新駅として、今年１月１９日に開業した。