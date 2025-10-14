サッカーの2026年W杯北中米3カ国大会アフリカ予選で、初の本大会出場を決めたカボベルデの選手＝13日（AP＝共同）サッカーの2026年ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会アフリカ予選は13日、各地で行われ、カボベルデが初の本大会出場を決めた。エスワティニ（旧スワジランド）に3―0で快勝し、7勝2分け1敗の勝ち点23でD組1位となった。国際サッカー連盟（FIFA）によると、人口50万人強のカボベルデは18年大会のアイスランド