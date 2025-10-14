閉幕から一夜明け、閑散とする大阪・関西万博会場の大屋根リング下＝14日午前、大阪市此花区の夢洲大阪・関西万博の閉幕から一夜明けた14日、人工島・夢洲（大阪市此花区）の会場は名残を惜しんで訪れる人の姿が見られた。パビリオンの関係者らは建物の解体・撤去に向けた作業に着手。会場に直結する大阪メトロ中央線はダイヤを大幅に縮小した。にぎわいを見せた万博は打って変わって早くも撤収モードに入った。大阪市の会社員