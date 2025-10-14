日本航空（JAL）は、大阪/関西〜ロサンゼルス線を期間増便する。10月26日から2026年1月31日まで、1日1往復を運航する。2月1日以降は月・水・木・土・日曜の週5往復を運航する。機材はボーイング787-9型機を使用する。これにより、ロサンゼルス発着路線は、東京/羽田・東京/成田〜ロサンゼルス線の各1日1往復を合わせ、最大で1日3往復を運航することになる。■ダイヤJL060大阪/関西（17：50）〜ロサンゼルス（10：55）JL069ロサ