半年間開かれてきた大阪・関西万博が１０月１３日、閉幕しました。ついに幕を閉じた大阪・関西万博。会場には最後の瞬間を見届けようと、多くの人が集まりました。この日の会場では閉会式が行われ、秋篠宮ご夫妻や石破総理も出席。そして２０３０年の開催国サウジアラビア・リヤドにはＢＩＥ＝博覧会国際事務局の旗が手渡されました。その後、会場ではフィナーレイベントが開かれ、人々は思い思いに最後の時間を楽しみまし